Berkay Bahar'dan hakem tepkisi: MHK yapısının değişmesi gerekiyor

DHA 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:29 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:29

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Bu MHK yapısının değişmesi gerekiyor. Lütfen rica ediyoruz hassas davranılsın. Mete Kalkavan'la ilgili Antalyaspor'un hassasiyeti olduğunu MHK biliyorken, çıkartıp bize Mete Kalkavan'ı veriyor. Ben kendilerini kutluyorum, takımımı kutluyorum." dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fraport Tav Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, açıklamalarda bulundu.

Maçlarına hakem Mete Kalkavan'ın verilmesine tepki gösteren Berkay Bahar, "Maçın ardından açıklama yapmaktan hicap duyuyorum. Bu MHK yapısının değişmesi gerekiyor. Mete Kalkavan'la ilgili geçen hafta bir açıklama yaptık. Yaptığımız açıklama da tecrübesiz hakemler ve tecrübesiz VAR hakemleri aynı anda veriliyor. Bununla ilgili federasyona ve MHK'ya bir çağrıda bulunmuştuk. Bu hafta Antalyaspor'un her dönemde defalarca sorun yaşadığı Mete Kalkavan bizim maçımıza veriliyor. Sivasspor'u da buradan kutluyorum. Onlar da muhtemelen memnun değiller. Mete Kalkavan'la ilgili hikayemiz çok. Bugünkü olaydan sonra önce taçı Antalyaspor'a veriyor, bizim oyuncumuz topu eline alıyor. Taçı atacakken bütün oyuncularımız ön tarafa çıkarken taçı Sivasspor'u oyuncu kullanıyor ve ondan sonra da gol oluyor. Bu MHK yapısının değişmesi lazım. Çok uğraşıyoruz, futbolda fark yaratmaya çalışıyoruz. Futbolumuza değer katmaya çalışıyoruz. Ama bu yapılanlar, lütfen rica ediyoruz. Artık bir önlem alınsın. Yani her maçtan sonra adalet diye bağırmamız mı gerekiyor. Lütfen rica ediyoruz hassas davranılsın. Mete Kalkavan'la ilgili Antalyaspor'un hassasiyeti olduğunu MHK biliyorken, çıkartıp bize Mete Kalkavan'ı veriyor. Ben kendilerini kutluyorum, takımımı kutluyorum" dedi.

"VAR HAKEMLERİNİN TECRÜBELİLERDEN SEÇİLMESİNİ İSTEDİK"

Bir gazetecinin 'sadece Mete Kalkavan'dan mı şikayetçisiniz? sorusu üzerine Asbaşkan Bahar, "Hayır geçen haftaki maçtan sonra bir açıklama yaptık. Tecrübesiz hakemlerin maçlarımıza verildiğini söyledik. VAR hakemlerinin tecrübelilerden seçilmesini istedik. Bunu söyledik. Sadece bunu söyledik. Sanki bize bu hafta ders verirlermiş gibi 'alın size en çok problem yaşadığınız tecrübeli hakem Mete Kalkavan. Sivasspor da memnun değil. Onların da hocası kırmızı kartla atıldı. Demek ki bir yanlış var. Bu düzenin kontrol edilmesi lazım. Çok uğraşıyoruz, ekonomiyle ve sponsorlarla uğraşıyoruz. Futbolu iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz. Türk futboluna hizmet eden kararlar almaya çalışıyoruz. Ama bu yapılanlardan sonra bütün direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Zannetmesinler ki Antalyaspor buna müsaade eder. Sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.