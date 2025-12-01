İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Berke Özer, Ligue 1'de haftanın 11'inde

Fransa Ligue 1'de Lille, haftayı Le Havre galibiyetiyle tamamladı. Lille forması giyen Berke Özer, Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi.

HABER MERKEZİ1 Aralık 2025 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Ligue 1'de 2025/26 sezonunun 14. haftası tamamlandı. Liderin değiştiği haftada Paris Saint Germain deplasmanda Monaco'ya 1–0 mağlup olurken Marsilya evinde Toulouse ile 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışındaki takımlardan Lens ise PSG ve Marsilya'nın puan kaybettiği haftayı 3 puanla tamamlayıp liderliğe yükseldi.

Berke Özer'in formasını giydiği Lille ise Ligue 1'in 14. haftasında Le Havre'a konuk oldu. Lille, ikinci yarısının büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta 88. dakikada Hamza Igamane'nin attığı golle kazandı. Maça ilk 11'de başlayan Berke Özer 90 dakika sahada kalırken kalesini gole kapattı.

Fransa Ligue 1'de haftanın sona ermesinin ardından L'Equipe, haftanın en iyi 11'ini açıkladı. Lille forması giyen Berke Özer'in de yer aldığı 11'de genç kaleciye 7 puan verilirken şu ifadeler kullanıldı, "Berke Özer, takımının Le Havre deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetinde hem belirleyici hem de kritik refleksleriyle Lille'i kurtardığı için kadroda yer aldı."

Berke Özer, maçı 7 kurtarışla tamamlarken 44 pasın 33'ünde başarı sağladı.

Bu sezon Eyüpspor'dan Lille'e transfer olan Berke Özer, 17 maçta sahaya çıkarken kalesinde 20 gol gördü. 25 yaşındaki kaleci 6 mücadelede ise gole izin vermedi.

Berke Özer, Lille kariyerinde ilk kez haftanın en iyi 11'inde yer aldı. Bu sezon daha önce 7 farklı kaleci kadroya seçilmişti.

