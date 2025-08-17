İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Berke Özer siftah yaptı! Lille beraberlikle başladı

Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde Brest, sahasında Lille'i ağırladı. Francis-Le Blé Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Lille takımında ilk maçına çıkan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi17 Ağustos 2025 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Berke Özer siftah yaptı! Lille beraberlikle başladı
Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde Brest, sahasında Lille'i ağırladı.

Francis-Le Blé Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Zorlu mücadelede Lille'in gollerini Olivier Giroud, Hakon Haraldsson ve Ngal Mukau kaydetti.

Brest takımının 2 golü Kamory Doumbia'dan gelirken 3. golü Le Cardinal kaydetti.

Lille takımında ilk maçına çıkan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla her iki takım da ilk hafta sonunda ligdeki puanını 1'e yükseltti.

Brest, haftaya Toulouse deplasmanına gidecek. Lille, evinde Monaco'yu ağırlayacak.

