19 Ekim 2020 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:04

Kayserispor, Süper Lig'de konuk ettikleri Sivasspor maçı sırasında Başkan Berna Gözbaşı'nın kızı ve aile fertlerinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nın darbedildiği, kızının ise yaşanan arbede sırasında nefesinin kesilip bayıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

“17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.

Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna GÖZBAŞI’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan GÖZBAŞI’nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri "Kayserispor Taraftarı" olarak görmemiz mümkün değildir.

Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan GÖZBAŞI başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz…”