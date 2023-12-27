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Spor

Bernardo Silva: Benfica'ya geri dönmek istiyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, Benfica'ya geri dönmek istediğini ancak bunun şu an için mümkün olmadığını söyledi.

27 Aralık 2023 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
Bernardo Silva: Benfica'ya geri dönmek istiyorum
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Manchester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, A Bola'ya bir röportaj verdi.

Silva, Benfica'ya geri dönüşünün sorulması üzerine, "Bir gün geri dönmek istediğimi asla saklamadım. Bu yüzden elbette geri dönmek istiyorum. Neyin mümkün olduğunu zaman içinde göreceğiz. Bu konu hakkında sürekli konuşmaya değmez çünkü insanlar da yoruluyor. Göreceğiz..." ifadelerini kullandı.

Benfica'ya geri dönüş ile ilgili yorum yapmaktan yorulduğunu söyleyen Portekizli yıldız, "Şimdi saygı duyulması gereken bir sözleşmem var. Ve bir gerçek var; Portekiz futbolu finansal düzeyde İngiliz, İspanyol, Alman ve Fransız kulüpleriyle rekabet edemez. Örneğin şu anda Benfica'ya gitmek istesem bile bu imkansız çünkü Manchester City benim için çok para ister. Son dört veya beş yılda 50 milyon euro'nun üzerinde değer biçilen bir oyuncuydum. Bir Portekiz kulübünün bu tür bir değeri ödemesi imkansız. İnsanlar biraz gerçekçi olmalı" diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva'nın Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Benfica altyapısından yetişen Silva, daha sonra Monaco ve ardından Manchester City'ye imza atmıştı.

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