Bernardo Silva'dan Real Madrid itirafı: Elendindiğimiz gece uyuyamadım

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Real Madrid'e elendikleri Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Silva, "Benim ve tüm takım için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. Çünkü üçlemenin ardından tarihi bir sezon daha geçirmek istiyorduk, elenmek bizim için hayal kırıklığı oldu. Elendindiğimiz gece uyuyamadım. İkinci gece biraz, üçüncü gece ise tamamen uyudum" dedi.

Penaltı atışlarından kullandığı penaltıdan yararlanamayan Portekizli yıldız, neden ortaya şut attığıyla ilgili olarak, "İki seçeneğim vardı, köşelerden birine vurmak ya da ortaya atmak. Kalecinin ilk penaltıya veya ilk iki penaltıya nasıl reaksiyon göstereceğini görmek için üçüncü penaltıyı kullanmak istedim. Lunin, erken hareket etmeye başladı ve ben de ortaya atmanın iyi bir seçenek olduğunu düşündüm. Çünkü baskı altındaki kalecilerin yüzde 99'u bir köşeyi tercih eder. Ama Lunin ortada kalmayı tercih etti. Ona hakkını vermeliyim" ifadelerini kullandı.