  Bernardo Silva'nın yeni adresi belli gibi
Bernardo Silva'nın yeni adresi belli gibi

Barcelona, Manchester City'ye veda eden Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2026 Cuma 08:22 - Güncelleme:
Barcelona, yaz transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine hazırlanıyor. Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Katalan devi, Bernardo Silva transferinde sona yaklaşmış durumda.

Haberde, 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun Barcelona ile 2028 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi. Anlaşmada ayrıca 2029 yazına kadar uzatma opsiyonunun da yer aldığı ifade edildi.

Bernardo Silva'nın mevcut kulübü Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bu nedenle Portekizli futbolcunun bonservissiz şekilde transfer olabilmesi Barcelona için büyük fırsat olarak değerlendiriliyor.

2017'den bu yana Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde birçok kupa kazanarak kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Portekizli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 53 maçta görev aldı, 3 gol atıp 5 asist yaptı.

