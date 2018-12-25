Beşiktai'tan Vagner Love'a: Biz senin için 3.5 milyon Euro bonservis ödedik

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Vagner Love'ın teklifi yöneticileri kızdırdı.

Sabah'ın haberine göre, Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Brezilyalı golcü, "Artık ülkeme dönmek istiyorum. Alacaklarıma karşılık sözleşmemi feshedin" mesajı gönderdi. Bu isteğe sert çıkan Beşiktaş yönetiminin ise, "Biz senin için 3.5 milyon Euro bonservis ödedik.

Bedavaya da verecek değiliz. Eğer transfer olmak istiyorsan bonservis getir, öyle git" karşılığını verdiği bildirildi. Bu arada Love'un menajeri, "Evet Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalımız var. Ancak nereye gideceğimize karar vermedik" dedi.

Vagner Love için menajeri Evandro Ferreira'dan flaş açıklamalar geldi.

Brezilya'da Torcedores sitesine konuşan Ferreira, ''Her transfer döneminde Vagner Love ile haberler ortaya atılıyor. Basında birçok haber çıkıyor ama Love'ın Beşiktaş ile sözleşmesi var. Şu ana kadar hiçbir resmi teklif almadık.'' dedi.

''AYRILMA İHTİMALİ VAR, KARAR VERMEDİK''

Tecrübeli forvetin Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalinin de olduğunu söyleyen Evandro Ferreira, ''Vagner Love'ın ayrılma ihtimali var. Ancak gerçekten ayrılması halinde nereye gideceğine dair bir karar vermedik. Çok karışık bir durum. Söylenildiği gibi Türk basınına hiç konuşmadım. Onlar kendiliğinden haber çıkartıyorlar. Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ve ayrılacağını söyleyen kendisi değil, Beşiktaş yöneticisi.'' diye konuştu.