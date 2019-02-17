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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 23. ve 24. haftasının programlarını açıkladı.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi 25 Şubat pazartesi 21.00'de oynanacak.
 
Fenerbahçe'nin perşembe günü Avrupa Ligi'nde Zenit ile rövanş maçına çıkacak olması nedeniyle pazartesi günü oynanma kararı alındığı belirtildi.
 
Sarı- Lacivertliler, ligin ilk yarısında da 20 Eylül Perşembe günü Kupa 2'de Dinamo Zagreb ile karşılaşmış ve aynı haftadaki Beşiktaş derbisi pazartesi günü oynanmıştı.
 
23. HAFTA

24.HAFTA

 
 
 
 
 

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