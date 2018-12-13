Beşiktaş - Malmö! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek.

Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak.

Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

- Sakatlıklar düşündürüyor

Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Sakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz'ün yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 4. kez gruptan çıkma peşinde

EFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında Malmö ile kritik bir karşılaşma yapacak Beşiktaş, bu organizasyonda daha önce 3 kez gruptan çıkmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda bu sezon dahil olmak üzere 8 kez grup aşamasında yer aldı.

Beşiktaş, bu kupada daha önce 5 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de direkt olarak grup aşamasında mücadele etti.

Avrupa Ligi'nde 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha bu organizasyonda mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. Bir sonraki sezon yine bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde 2014-2015'te yeniden gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde yine grupta mücadele etti ancak 3.'lükte kalarak Avrupa'ya veda etti.

Siyah-beyazlılar, Malmö karşısında alacakları beraberlik ve galibiyetle 4. kez gruptan çıkma başarısı gösterecek.

- Avrupa'da üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

- "Kupa 2"de 114. maçına çıkacak

Siyah-beyazlılar, Malmö maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 114. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 113 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 138 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius - Gökhan - Vida - Necip - Adriano - Medel - Oğuzhan - Ljajic - Quaresma - Lens - Mustafa

Malmö: Dahlin - Safari - Bengtsson - Nielsen - Vindheim - Rieks - Lewicki - Bachirou - Traustason - Christansen - Rosenberg