İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ocak 2021 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Locayı basıp yumruk attılar
Spor

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Locayı basıp yumruk attılar

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının son dakikalarında localarının basılarak, yumruklu saldırıya uğradıklarını söyledi.

03 Ocak 2021 Pazar 21:42 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 21:52
ABONE OL

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının ardından konuştu ve localarının basılarak iki yöneticiye yumruklu saldırı yapıldığını belirtti.

Bir milletvekili ve kardeşinin saldırıda bulunduğunu söyleyen Dalgakıran, "Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Bu çok acı bir şey, burası patagonya değil. Biz kendilerinden davacı oluyoruz, o milletvekili ve kardeşinden. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.