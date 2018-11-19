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Beşiktaş 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve esneme hareketleriyle başladığı bildirildi.     

Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.     

İdmana milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın'ın katılmadığı kaydedildi.     

Öte yandan siyah-beyazlıların 21 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz ve Marlon Bülent Üçüncü ile 19 Yaş Altı Akademi Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz'ın da antrenmanda yer aldığı belirtildi.     

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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