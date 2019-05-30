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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.

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Siyah beyazlılar, Avcı'yla yıllık 12 milyon TL'den üç yıllık anlaşma sağlarken yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde kimlerin olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.
 
2003-2004 sezonunda Medipol Başakşehir'in başına geçen Abdullah Avcı, 2014'te yaşadığı milli takım macerasının ardından yeniden İstanbul ekibinin başına geçmişti.
 
BeinSports

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