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Spor

Beşiktaş açıkladı: 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı saha çıkmayacak

Beşiktaş, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off 1. turunda rakipleri 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'nın sahaya çıkmayacağını duyurdu.

30 Nisan 2023 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Beşiktaş açıkladı: 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı saha çıkmayacak
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, play-off 1. tur'daki rakipleri 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'nın rövanş maçına çıkmayacağını duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off 1. Tur'daki rakibimiz 1207 Antalyaspor Kadın FK'nın rövanş maçına çıkmama kararı alması ile ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Öncelikle, 1207 Antalyaspor Kadın FK'yı play-off 1. Tur ilk maçında sergiledikleri başarılı performans nedeniyle tebrik ederiz. Rakibimizin rövanş maçına çıkabilmesini ve futbolseverlerin ilk maçta olduğu gibi güzel bir futbol seyredebilmelerini temenni ederdik.

Müsabakalara çıkmayan kulüplerin bu duruma düşme sebebi ne yazık ki ülkemizde kadın futbolunun gelişiminden başlıca sorumlu kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadın futboluna gereken önemi vermediğini, gelişigüzel kararlarla günü kurtarmaya çalıştığını üzülerek takip etmekteyiz.

Ligimizin marka değerine zarar veren bu tür davranışların önüne geçmek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun öncelikli görevi olmalıdır.

Ülkeler sıralamasında 63. durumda bulunan kadın futbolunun marka değerini artırmak ve ekonomisini büyütmek, sadece bizim değil, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm kulüplerin ortak amacı ve görevidir.

Ülkemizde kadın futbolunun gelişimi için geçmişten bu yana çok önemli çalışmalar yürüttük. Kadın futbolunu geniş kitlelere yaymak, sponsorların ve yayın kuruluşlarının ilgisini bu alana çekebilmek amacıyla maliyete aldırış etmeden müsabakalarımızı Vodafone Park'ta oynadık. Ezeli rakiplerimizin kadın futbol takımlarının alt liglerde yer almadan direkt olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne alınmalarını kadın futbolunun marka değerine verdiğimiz önem doğrultusunda arzu etmememize rağmen kabul ettik.

Kadın futbolunun Avrupa'daki örneklerinde olduğu gibi yarı profesyonel bir yapıya kavuşturulması artık elzemdir. Bu doğrultuda kadın futbolu ivedilikle amatör statüden çıkarılmalı, başlı başına bir departman haline getirilerek yetkili bir yönetici tarafından yönetilmelidir.

Beşiktaş JK olarak; ülkemizde kadın futbolunun gelişimi için bugüne kadar öncü bir rol üstlendiğimiz için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik, gelecekte de bu sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz."

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