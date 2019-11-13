24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7726
  • 6,3535
  • 270.907
  • 103831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş acil 100 milyon TL arıyor

Beşiktaş’ın yeni yönetimi, 2. büyük ödeme için kolları sıvadı. Aralık ayına kadar personel maaşlarının kalan kısmı ve kısa vadeli borçlar kapatılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın 20 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulunda Serdal Adalı'ya fark atarak göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 5 gün sonra futbolcuların Temmuz'dan itibaren biriken alacakları ve kulüp personelinin geriye dönük maaşlarının bir kısmı olan 105 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirmişti. Yönetim, şimdi de personelin geriye kalan ödemeleri ve kısa vadeli borçlar için 100 milyon TL'lik nakit arayışına girdi. Siyah-beyazlı kurmaylar, bu sorunu Aralık ayına kadar çözüp, diğer sorunlara odaklanmayı planlıyor.

(Sabah)

Başkan Erdoğan´ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Nusr-Et'te satış iddiası

Nusr-Et'te satış iddiası

DNA sonucu belli oldu: Yüzde 99.99 oranında...

DNA sonucu belli oldu: Yüzde 99.99 oranında...
 

POPÜLER HABERLER

Elektrikle Isıtmalı yatak bomba gibi patladı! İşte o anlar...

Elektrikle Isıtmalı yatak bomba gibi patladı! İşte o anlar...

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları

Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA