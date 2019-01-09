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Beşiktaş Afjet Afyonspor karşısında ter attı! 5-1

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u hazırlık maçında 5-1 yendi.

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Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'u 5-1 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Necip Uysal, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Cyle Larin ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Afjet Afyonspor, 45. dakikada Emre Öztürk'ün attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Kartal'ın golleri ikinci yarıda geldi

Beşiktaş, maçın ikinci yarısına Gökhan Gönül'ün yerine Fatih Aksoy, Hüseyin Seyligli'nin yerine Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma'nın yerine Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'un yerine Adem Ljajic değişiklikleri ile başladı.

Siyah-beyazlı ekip, 48 ve 53. dakikalarda Cyle Larin, 51. dakikada Adem Ljajic, 79. dakikada Fatih Aksoy ile 90. dakikada Ryan Babel'in golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

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