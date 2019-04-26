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Beşiktaş Afrikalı genç yıldızın peşinde

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken, Afrika basınından Edwin Gyasi iddiası ortaya atıldı.

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Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'nın formasını giyen kanat oyuncusu Edwin Gyasi, habere göre Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı.

Sports World Ghana sitesi Beşiktaş'ın Edwin Gyasi transferi için Wolverhampton Wanderers, Stuttgart ve Hannover gibi takımlarla yarıştığını yazdı.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusunu Ocak ayında transfer etmeye çalıştığı ancak CSKA Sofya ile bonservis konusunda uzlaşma sağlayamadığı ifade edildi. Beşiktaş, Stuttgart ve Hannover'in transferde devreye girdiği hatta siyahlı beyazlı kulübün görüşmelere başladığı vurgulandı.

(Futbol Arena)

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