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Spor

Beşiktaş Alexandre Lacazette ile görüştü! İşte istediği yıllık ücret

Beşiktaş, Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alexandre Lacazette ile bir görüşme gerçekleştirdi. Alexandre Lacazette'in Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro istemesi nedeniyle yıldız oyuncu siyah beyazlıların gündeminden çıktı

Takvim6 Şubat 2022 Pazar 10:02 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 10:02
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Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve ilk takviyesini Gedson Fernandes ile yapan Beşiktaş, golcü için tartışmasız bir isim arayışında.

Son günlerde adı siyah- Beyazlılarla anılan Alexandre Lacazette'in ismi gündeme girdi. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi bir nabız yoklaması gerçekleştirdi.

YILLIK 6 MİLYON İSTİYOR

Fransız oyuncunun cephesinden ise yıllık 6 milyon euro maaş talebi geldi. Kartal'ın ekonomik şartlarının bu transferi mümkün kılmayacağı bu yanıtla netleşirken yıldız oyuncu gündemden çıktı. Ancak Fransız golcünün ciddi bir fiyat indirime gitmesi durumunda tekrar masaya oturulabileceği öğrenildi.

Lacazette ile Lyon ve Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği biliniyor. Fakat 2 kulüp de Fransız oyuncunun talebine henüz olumlu cevap vermiş değil.

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