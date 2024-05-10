Beşiktaş, Ali Jasim'in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Irak basınından sürpriz bir iddia geldi.

IRAQFPG'de yer alan haberde Beşiktaş'ın bonservisi Irak ekibi Al-Kahrbaa Club'de bulunan, şu anda Al-Quwa Al-Jawiya'da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Jasim'le ilgilendiğini öne sürdü.

Siyah-Beyazlılar'ın bir dönem Antalyaspor forması da giyen Jasim ile ilgili sezon sonunda bir hamle yapabileceği de haberin detaylarında yer aldı.

5 MAÇTA 4 GOL

Bu sezon Irak ekibiyle 5 maça çıkan genç hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek dikkatleri çekmeyi başardı.

AVRUPA'DA FORMA GİYMEYE SICAK

Güncel verilere göre 300 bin euro değer biçilen oyuncunun yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.