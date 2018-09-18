Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı
Beşiktaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımı ile 2 yıllık sözleşme imzalarken; Beşiktaş da İspanyol oyuncunun sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı
Siyah Beyazlılar, Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin sona erdiğini resmen açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Alvaro Negredo’nun Sözleşmesi Sona Erdi. Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Alvaro Negredo’ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Siyah Beyazlılar, transferin mali detayları hakkında ise bilgi vermedi.
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