Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Kampa giren Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.