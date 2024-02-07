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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, çift kale taktik maçla hazırlıklarını noktaladı.

Siyah-beyazlılar, bugün özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

EYÜPSPOR'U ELEMİŞTİ

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 biletini almayı başarmıştı.

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