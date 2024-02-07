Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, çift kale taktik maçla hazırlıklarını noktaladı.
Siyah-beyazlılar, bugün özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.
EYÜPSPOR'U ELEMİŞTİ
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 biletini almayı başarmıştı.