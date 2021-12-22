İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2021 Çarşamba / 18 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4712
  • EURO
    14,1603
  • ALTIN
    719.124
  • BIST100
    1808.05
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

DHA22 Aralık 2021 Çarşamba 16:46 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:46
ABONE OL

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.