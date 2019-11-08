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Beşiktaş antrenörünün büyük üzüntüsü

UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Braga'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu mücadelenin ardından açıklamalar yaptı

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Braga deplasmanında 3-1'lik mağlubiyet alarak UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0 yapan ve organizasyona veda eden Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alan yardımcı antrenör Recep Uçar açıklamalar yaptı. Uçar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
"Beşiktaş Kulübü, arması, forması bulunduğu her kulvarda başarılı olmayı gerektirir. Maalesef yaşanabilecek tüm olumsuzlukları yaşadık."
 
"Getirilmeyen oyuncuların getirilmemesinin ana sebebi sağlık heyetinin kararıydı. Amacımız bugün kazanıp, gruptan çıkma şansımızı son ana kadar sürdürmekti. Bundan sonra da mücadele ettiğimiz kulvarlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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