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Spor

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:35
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Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncuları rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Diğer futbolcuları ise; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla antrenmana başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

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