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Spor

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla başladı.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 16:14 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 16:14
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Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmalarının ardından minik kale maç oynadı.

Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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