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Spor

Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Jordy Caicedo ile anlaşmaya varıldı

Beşiktaş'ın CSKA Sofia'da forma giyen Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların Ekvadorlu golcü Jordy Caicedo ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi.

NTV28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
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Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

NTV'de yer alan habere göre; Beşiktaş, CSKA Sofia'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme için el sıkışan Beşiktaş, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmeye devam ediyor.

Ekvadorlu forvet yıllık 1 milyon Euro ücret vermeyi planlayan siyah-beyazlılar, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak.

46 MAÇTA 22 GOL ATTI

Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi. 8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caisedo, 1 gol attı.

Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.

Bulgar ekibi ile çıktığı 65 maçta 31 gol atan Caicedo, 4 de asist yaptı.

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