Beşiktaş, Atalanta’dan Timothy Castagne'nin peşine düştü
SAĞ bek transferinde bir yandan G.Birliği’nin başarılı oyuncusu Ahmet Oğuz için devrede olan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da Atalanta’dan Timothy Castagne için nabız yokluyor.
- Güneş
Serie A ekibinin geçen yaz 6 milyon euroya transfer ettiği Belçikalı sağ bek için İtalyan devi Lazio da devrede… İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Lazio devre arasında Chelsea’den Zappacosta’yı almak istiyor ancak yıldız ismin 3 milyon euroluk yıllık ücreti bütçeyi aşıyor. Beşiktaş’ın 23 yaşındaki yıldız için önerdiği yıllık ücret Lazio’nunkinin iki katı olduğu için transferde temsilcimiz önde görülüyor.
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