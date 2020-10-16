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Spor

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'ndan, ‘Kadına Şiddete Hayır' mesajı

Kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için maçlarına ‘Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla çıkan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, merhume Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin'i maçta ağırladı.

DHA16 Ekim 2020 Cuma 20:35 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 20:35
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için maçlarına ‘Kadına Şiddete Hayır’ sloganıyla çıkan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı’nın Süper Lig’in 4’üncü haftasında Süleyman Seba Spor Salonu’nda Beykoz Belediyesi ile oynadığı maçta, merhume Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin’i ağırladı. Gültekin ailesinin acısını paylaşan Çebi, "Bu tarz olayların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum. Pınar Gültekin’in mekanı cennet olsun. Gültekin ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, merhume Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin’e kızının isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye ederken, babası Sıddık Gültekin’e de Beşiktaş Aygaz Takımı’nın Beykoz Belediyesi maçını merhume Pınar Gültekin’e atfettiğini belirten bir plaket takdim etti.

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