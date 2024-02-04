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Spor

Beşiktaş Ayos rakibine şans tanımadı

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Ayos, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 17:09 - Güncelleme:
Beşiktaş Ayos rakibine şans tanımadı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Öznur Tosun

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Loda, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, (Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Valeriia, Firdevs Kiremitçi)

Beşiktaş Ayos: Brakocevic, Çağla Akın, Demidova, Salas, İdil Naz Başcan, Maglio, (Gizem Güresen, Ecem Aknam, Bengisu Aygün)

Setler: 26-28, 23-25, 17-25

Süre: 95 dakika (35, 33, 27)

  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Beşiktaş Ayos
  • Sultanlar Ligi

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