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Spor

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Burak Yılmaz görevinden istifa etti

Beşiktaş, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa ettiğini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte detaylar...

10 Kasım 2023 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Burak Yılmaz görevinden istifa etti
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Beşiktaş, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa ettiğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.

Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İLK TECRÜBESİYDİ

Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine adım atmıştı.

İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.

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