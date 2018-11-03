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Beşiktaş Babel ile masaya oturmaya hazırlanıyor

Sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi önce Ryan Babel ile görüşecek.

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Kadrosundaki birçok futboluyla gelecek sezon için masaya oturmanın planlarını yapan Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi bitecek olan futbolculardan biri olan Babel'i ilk sıraya koydu.Teknik Direktör Şenol Güneş'in verdiği raporlar doğrultusunda hareket eden idareciler, Hollandalı oyuncunun kafasının rahat etmesi için yeni mukavele durumunu çözmeye çalışacak.

Kulüpte yapılan son toplantıda, takımdaki en kritik konunun biten sözleşmeler olduğu dile getirilirken, milli arada yönetimin bu konuya eğileceği bildirildi.

Toplantıda bazı yöneticilerin, "Adriano, Babel, Pepe ve Quaresma gibi isimler başta olmak üzere birçok oyuncunun sözleşmeleri bitiyor. Bu futbolcular sezon sonunda ne olacağını bilmiyor. Hepsinin aileleri var ve bizden haber bekliyorlar. Olumlu ya da olumsuz bu sorunu bir an önce çözmeliyiz. Bu belirsizlik şampiyonluk yarışını da olumsuz etkiler" diye konuştukları ortaya çıktı.

Bu konuda Futbol Şubesi Başkanı Ahmet Kavalcı'ya bazı oyuncuların dert yanması nedeniyle harekete geçen yönetim, ilk olarak Babel ile masaya oturacak. Şenol Güneş'in de Hollandalı oyuncunun mutlaka kadroda kalması gerektiğini söylediği öğrenildi.

(Milliyet)

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