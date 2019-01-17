Beşiktaş Babel'in yerini Konoplyanka ile dolduruyor
BABEL’İ Fulham’a satan Kartal, Hollandalı yıldızın yerini Yevhen Konoplyanka ile dolduruyor.
- Güneş
Ukrayna’da yaşayan FIFA Menajeri Alaaddin Güven Memiş, Beşiktaş’ın transfer F.Bahçe’yi saf dışı bıraktığını açıkladı.
Radyospor’a konuşan Memiş, “Babası Olec, Türkiye'yi çok seviyor ve oğlunun üst seviyede futbol oynamasını istediğinden takım fark etmiyor. Kesinlikle Schalke'den ayrılacak. Beşiktaş'la anlaşıldı. Siyah-Beyazlı kulüple Almanlar arasında görüşmeler devam ediyor” dedi. 29 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
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