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Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:12
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Beşiktaş, Süper Lig’de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig’de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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