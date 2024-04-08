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Spor

Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası için Londra'da!

Beşiktaş BOA, FIBA Avrupa Kupası final rövanşında London Lions'a konuk olacağı maç için Londra'ya ulaştı.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 19:34 - Güncelleme:
Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası için Londra'da!
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final rövanş maçında 10 Nisan Çarşamba günü İngiliz ekibi London Lions'a konuk olacak Beşiktaş BOA, Londra'ya ulaştı.

Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stansted Havalimanı'na indi. Beşiktaş kafilesi, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği müsteşarlarından Gülay Demirtaş karşıladı.

Beşiktaş BOA, London Lions müsabakası öncesi Londra'daki ilk antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Copper Box Arena'da TSİ 21.00'de gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı takım son antrenmanını maç sabahı TSİ 13.00'te yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 75-68 kazandı.

London Lions-Beşiktaş BOA karşılaşması, 10 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak.

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