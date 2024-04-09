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Spor

Beşiktaş BOA, London Lions'un konuğu olacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda London Lions ile karşı karşıya gelecek.

AA9 Nisan 2024 Salı 11:03 - Güncelleme:
Beşiktaş BOA, London Lions'un konuğu olacak
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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın İngiltere'nin London Lions ekibine konuk olacak.

Copper Box Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekip, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkacak.

Galibiyet ve 7 sayının altındaki her türlü yenilgi Beşiktaş'ın FIBA Avrupa Kupası'nı kazanmasına yetecek.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Bu turnuvada tarihinde ilk kez final oynayan siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.

Kadın basketbolunda tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmak isteyen Beşiktaş BOA, London Lions müsabakası öncesi Londra'daki ilk antrenmanını müsabakanın oynanacağı Copper Box Arena'da bugün TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı takım son antrenmanını ise maç sabahı TSİ 13.00'te yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

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  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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