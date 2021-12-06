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Spor

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı için Almanya'da

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu son karşılaşmasında Borussia Dortmund ile oynayacağı maç için Almanya'ya geldi.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 18:36 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 18:36
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UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu son maçında yarın Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş Almanya'ya geldi.

Kafilede ikinci başkan Adnan Dalgakıran, asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Fidan, Fulya Kompleksi ve Fulya AVM'den Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Efe Bezci de yer aldı.

Beşiktaş, son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Stadion'da bugün TSİ 20.00'de yapacak.

Öte yandan, Beşiktaş'ın kalacağı otelde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

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