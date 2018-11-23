Beşiktaş, Brahimi transferinde sona yaklaştı

Avrupa'da ve ligde kritik viraja giren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Babel ile haftalardır yeni kontrat konusunda görüşen yönetim, Hollandalı futbolcuyla bir türlü anlaşma zeminini bulamadı.

Babel 3.5 milyon Euro talep ediyor, yönetim ise 2 milyon Euro'nun üstüne çıkmıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, taraflar arasında ipler kopma noktasına gelirken, Beşiktaş'ın Babel'in yerine düşündüğü müthiş bir isim var: Yacine Brahimi.

ÖRNEK; VIDA TRANSFERİ

Daha önce de ciddi şekilde gündeme gelen Brahimi, yüksek bonservis maliyeti nedeniyle alınamamıştı. Ancak 28 yaşındaki Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiltere'den de ciddi talipleri olan Brahimi konusunda elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş, harekete geçti.

Kartal, daha önce Vida transferinde olduğu gibi yüksek imza parası vererek, Brahimi'yi ikna etmeyi hedefliyor. Esas bölgesi sol kanat olan Brahimi, orta sahanın merkezinde de hücuma dönük olarak oynayabiliyor. Rennes ve Granada formaları giydikten sonra kariyer patlamasını Porto'da yapan Brahimi, Cezayir Milli Takımı'yla da 45 maça çıktı, 11 gol attı.

(Fanatik)