Beşiktaş bu sezon ilkin peşinde! Derbiden galibiyetle dönmek istiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, bu müsabakada elde edeceği 3 puanla 2023-2024 sezonundaki ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray'a bu kez evinde 1-0 yenildi.

Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, kötü geçen sezonun ardından taraftarına derbi galibiyeti hediye edebilmek için Fenerbahçe karşısına çıkacak.