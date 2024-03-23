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Spor

Beşiktaş, Buducnost'u farklı yendi

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında konuk ettiği Buducnost'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ikinci maçta Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

23 Mart 2024 Cumartesi 17:49 - Güncelleme:
Beşiktaş, Buducnost'u farklı yendi
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Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Karadağ ekibi Buducnost ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah-beyazlılar 5-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gedson Fernandes, 37. dakikada Umut Meraş, 42. dakikada Rahic Ghezzal, 58. dakikada Vincent Aboubakar ve 61. dakikada Joe Worrall'dan geldi.

Konuk ekip Buducnost'un tek golü 69. dakikada Ivanovic'ten geldi.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK

Beşiktaş'ta henüz maçın başında sakatlanan genç futbolcu Emrecan Terzi, karşılaşmanın 12. dakikasında yerini Umut Meraş'a bıraktı.

DİĞER MAÇ KARAGÜMRÜK İLE

Siyah-beyazlı ekip, bir sonraki hazırlık karşılaşmasında 28 Mart Perşembe günü kendi tesislerinde Fatih Karagümrük ike karşı karşıya gelecek.

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