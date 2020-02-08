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Spor

Sergen Yalçın: Beşiktaş bugün bütünleşti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Lucescu sorusuna net bir yanıt verdi.

08.02.2020  20:28 - Güncelleme: 08.02.2020  20:28

Beşiktaş, Süper Lig 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN BÜTÜNLEŞTİĞİ GÜN"

Çok mutluyuz. İkinci yarı özellikle tamamen bizim kontrolümüzde geçen oldu. Gollerimiz var, verilmeyen goller var. Yavaş yavaş oyunu toparlamaya çalışıyoruz. Bugün taraftarımızla oyuncularımız Beşiktaş'ın bütünleştiği gündü.

"KREDİMİZ YOK"

Kredimiz olmadığını biliyorum. Durumumuz ortada. Kazanmak zorundayız. Kazanıp, yarışta kalmak zorundayız. Bugün için çok mutluyuz. İyi bir hafta sonu oldu bizim için. İkinci yarıdaki oyunla taraftarlarımızı tatmin ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı rolanti başladık ama ikinci yarıda gerçekten güzeldi.

"BİRLİK VE BERABERLİK ÖNEMLİ"

Zor süreçte birlik ve beraberliğin sağlanması bizim için önemli. Bugün itibariyle birlik ve beraberlik sağlandı. Çok güzel bir hafta sonu oldu bizim için.

LUCESCU SORUSUNA CEVAP

Sergen Yalçın basın toplantısında Lucescu'nun sportif direktörlük görevine geleceği yönündeki iddialar hakkında, "Lucescu çok sevdiğim ve değer verdiğim bir isim. Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, benim açımdan sorun olmaz." dedi.

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