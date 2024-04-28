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Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

AA28 Nisan 2024 Pazar 14:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, Çaykur Rizespor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına 30 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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