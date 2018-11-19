Beşiktaş, Cenk Tosun için Everton'a kiralama teklifi yaptı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun için önemli bir gelişme yaşandı... Bir süredir eski oyuncusunu Ocak ayında kiralamak için nabız yoklayan Siyah-Beyazlı yönetim ilk adımı attı.

Başkan Fikret Orman'ın Londra'ya giderek Everton'lı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Orman'ın İngiliz kulübünde forma şansı giderek azalan Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması için teklif yaptığı gelen bilgiler arasında.

CENK DE DÖNMEK İSTİYOR

Evertonlı yöneticilerin Orman'a, "Cenk Tosun için hocasıyla konuşmamız gerekiyor. Eğer gönderilmesi için onay alırsak sezon sonuna kadar kiralayabiliriz" cevabını verdiği belirlendi.

Cenk'in de Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakması bu transferde önemli bir avantaj olarak gösteriliyor.

(Takvim)