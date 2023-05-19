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Spor

Beşiktaş, Cenk Tosu'un sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un sözleşmesini 3 yılığına uzattı. Sözleşmenin 1 yılının opsiyonlu olduğu öğrenildi.

19 Mayıs 2023 Cuma 14:07 - Güncelleme:
Beşiktaş, Cenk Tosu'un sözleşmesini uzattı
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk imzayı Cenk Tosun atıyor. Siyah beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk ile 3 yıllık yeni anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

CENK TOSUN'A 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Bu sezon 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performans gösteren Cenk'in, gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti. Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen siyah beyazlılar, 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.

25 MİLYON EUROYA EVERTON'A GİTMİŞTİ

2014-2015 sezonu öncesi Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon Euro karşılığında Everton'a imza attı. 2020-2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak siyah beyazlı takımda forma giyen golcü oyuncu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu.

3 SÜPER LİG, 1 TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU

Siyah beyazlı takım ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol att; 18 asist yaptı. Beşiktaş'ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.

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