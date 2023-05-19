Beşiktaş, Cenk Tosu'un sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk imzayı Cenk Tosun atıyor. Siyah beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk ile 3 yıllık yeni anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Bu sezon 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performans gösteren Cenk'in, gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti. Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen siyah beyazlılar, 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.
2014-2015 sezonu öncesi Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon Euro karşılığında Everton'a imza attı. 2020-2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak siyah beyazlı takımda forma giyen golcü oyuncu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu.
Siyah beyazlı takım ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol att; 18 asist yaptı. Beşiktaş'ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.