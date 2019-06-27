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Beşiktaş, Charles Kabore'nin menajeri ile temasa geçti

Beşiktaş yöneticileri, Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu Charles Kabore'nin menajeri ile temasa geçerek tekliflerini iletti. Kabore, teklifi değerlendirmek için süre isterken tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

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Beşiktaş'ın devre arasında ve sezonun bitimi sonrası iki kez görüştüğü Charles Kabore'ye ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlılar, Rus temsilcisi Krasnodar ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki ön liberonun menajeri ile temasa geçerek resmi teklifini iletti.

Kabore, teklifi değerlendirmek için süre isterken tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağı öğrenildi. Burkina Fasolu futbolcu, geçen sezon 37 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

UMUT GÜNEŞ HAMLESİ

ÖTE yandan Avrupa'da Türk asıllı futbolcuları araştıran Beşiktaş, Stuttgart 2'nin 19 yaşındaki orta sahası Umut Güneş için harekete geçti. Umut, 2016'dan bu yana Türkiye'nin alt yaş grubu milli takımlarında görev yapıyor.

(Sabah)

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