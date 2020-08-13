13 Ağustos 2020 Perşembe 01:02 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 01:02

Beşiktaş orta saha transferi için Zenit ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest durumda olan Kuzyaev için görüşmelere başladı.

Haber Global'in haberine göre, Beşiktaş, Zenit ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Zenit'in yeni sözleşme önermediği ve hâlâ beklemede olduğu için Kuzyaev için siyah-beyazlı yönetimin resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, Kuzyaev'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun hâlâ beklemede olduğunu fakat sözleşmesinin yenilenmediğini, Zenit'in orta saha transferinde başka bir futbolcu alması halinde Kuzyaev'in de diğer tekliflere yöneleceğini söyledi.

4 MİLYON EUROYA ZENIT'E TRANSFER OLDU

2017 yılında 4 milyon euro'ya Zenit'e transfer olan Kuzyaev, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla ligde 20 maçta 2 asist yaptı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona erdi ve şu anda bonservisi elinde bulunuyor. Kuzyaev'in transfermarkt güncel değeri 8 milyon euro olarak gösterildi.