İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3321
  • EURO
    8,6475
  • ALTIN
    452.348
  • BIST100
    1114.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Daler Kuzyaev ile görüşmelere başladı
Spor

Beşiktaş Daler Kuzyaev ile görüşmelere başladı

Beşiktaş transferde rotasını Rusya'ya çevirdi. Zenit'le sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'i transfer etmek isteyen Kartal görüşmelere başladı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 01:02 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 01:02
ABONE OL

Beşiktaş orta saha transferi için Zenit ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest durumda olan Kuzyaev için görüşmelere başladı.

Haber Global'in haberine göre, Beşiktaş, Zenit ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Zenit'in yeni sözleşme önermediği ve hâlâ beklemede olduğu için Kuzyaev için siyah-beyazlı yönetimin resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, Kuzyaev'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun hâlâ beklemede olduğunu fakat sözleşmesinin yenilenmediğini, Zenit'in orta saha transferinde başka bir futbolcu alması halinde Kuzyaev'in de diğer tekliflere yöneleceğini söyledi.

4 MİLYON EUROYA ZENIT'E TRANSFER OLDU

2017 yılında 4 milyon euro'ya Zenit'e transfer olan Kuzyaev, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla ligde 20 maçta 2 asist yaptı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona erdi ve şu anda bonservisi elinde bulunuyor. Kuzyaev'in transfermarkt güncel değeri 8 milyon euro olarak gösterildi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.