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Spor

Beşiktaş deplasmanda galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-86 mağlup etti.

8 Ocak 2024 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
Beşiktaş deplasmanda galip!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-86 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Murat Arıkanlı, Gündoğan Ali Balaban

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 23, Ellenberg 24, Fatmanur Karakaş 4, Ayşegül Günay Aladağ 13, Petronyte 10, Holmes 10, Merve Arı 2, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Candan Eylül Dikmen, Goncagül Kavak

Beşiktaş: Evans 30, Nogic 24, Elif Bayram 16, Li 14, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Ceyda Conker

1. Periyot: 17-26

Devre: 42-44

3. Periyot: 62-64

  • Beşiktaş Basketbol
  • Kadınlar Basketbol
  • Melikgazi Kayseri

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