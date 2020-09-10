Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürüyor

DHA 10 Eylül 2020 Perşembe 14:12 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 14:14

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, top kapma oyun ve dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.