İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2020 Perşembe / 22 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4781
  • EURO
    8,8571
  • ALTIN
    468.686
  • BIST100
    1100.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

DHA10 Eylül 2020 Perşembe 14:12 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 14:14
ABONE OL

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, top kapma oyun ve dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.