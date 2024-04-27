Beşiktaş, ligde bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucu topladığı 51 puanla dördüncü sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, kötü geçen bir sezonda taraftarına derbi galibiyeti elde edebilmek için sahaya çıkacak. Takımın başında sezon sonuna kadar kalacak olan yardımcı antrenör, Serdar Topraktepe, bugün oynanacak Fenerbahçe müsabakasıyla siyah beyazlı takımın başındaki 6. maçına çıkacak. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 müsabakada görev alan teknik adam, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Topraktepe, ayrıca kariyerinde futbol A takımı çalıştırıcısı olarak ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Serdar hoca, daha önce futbolcu olarak yaşadığı atmosferi bu kez teknik direktör olarak yaşayıp Kara Kartal'a zaferi getirmeye çalışacak.

TAKIMDA 4 EKSİK VAR

Siyah-Beyazlılar'da ameliyat edilen Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları süren Bahtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Ayrıca tecrübeli sağ bek Jonas Svensson da sarı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Kara Kartal'da; Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

DERBİDE 9 YILLIK İSTATİSTİK

Bu akşamki zorlu mücadele öncesi ise ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Sezonun ilk maçında Tüpraş Stadı'nda 3-1'lik mağlubiyet gören Beşiktaş, ligde Fenerbahçe'ye karşı uzun süredir aynı sezon içerisinde oynadığı maçlarda iki yenilgi yaşamadı. Kartal, en son 2014- 2015 sezonunda Sarı-Lacivertliler'e 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybetmişti. Bu süreçte iki takım arasındaki 16 karşılaşmanın 4'ünü Beşiktaş, 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 9 mücadele de beraberlikle sona erdi. Sonrasındaki 9 yıllık süreçte Kartal, aynı sezon içinde rakibine 2 kez kaybetmedi.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU SEMİH KILIÇSOY

. Geçtiğimiz sezon 4-2 galip geldiği Kadıköy deplasmanından yine 3 puanla ayrılarak bu sezon taraftarına ilk kez derbi galibiyeti hediye etmek isteyen Siyah-Beyazlı takımda gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Sakatlığı nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın ligde ve Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynadığı MKE Ankaragücü müsabakalarını kaçıran Semih, Fenerbahçe karşısında sahada olacak. Sakatlığını atlatan ve hafta içindeki antrenmanlarda da idman eksiğini kapatan Semih, göreve hazır.

EN SKORER OYUNCU

Süper Lig'de görev aldığı 19 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırıp, 2 de asist yaparak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kartal'ın hücumdaki en önemli silahı. Türkiye Kupası ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de toplamda 10 defa Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçiren ve takımına bu alanlarda 1 golle katkı sağlayan Semih Kılıçsoy'u, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ise Fenerbahçe derbisinde ileri uçta görevlendirecek.

MERT GÜNOK'A GÜVEN TAM

Ligdeki bu akşamki Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş, Milli kaleci Mert Günok'a güveniyor. Mert, bu sezon 27 maçta Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirirken, kalesinde 30 gole engel olamadı. 35 yaşındaki kaleci 1 maçta da kırmızı kart gördü. Deneyimli kalecinin derbide sergileyeceği performans, takımı adına büyük önem taşıyacak. Bu sezon inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş, son 10 lig maçında 4 galibiyet aldı. Ligde 33 hafta sonunda 15 galibiyeti bulunan Siyah-Beyazlılar, bu müsabakaların 12'sinde kalesini gole kapattı. Kara Kartal'ın son 6 galibiyetinde de bu durum yaşandı. Dış sahada 16 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.