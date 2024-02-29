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Spor

Beşiktaş derbi mesaisine başladı

Beşiktaş pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Beşiktaş derbi mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası ara vermeden derbinin hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda, Konyaspor müsabakasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirirken, Omar Colley takımdan ayrı koşu yaptı.

Konyaspor maçında görev yapmayan oyuncular ise ısınma hareketleri sonrasında 4'e 1 pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durdu. Bir süre yarım sahada minyatür kale oynayan Beşiktaşlı futbolcular, dar alanda çift kale maçla idmanı noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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